Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Париже объяснили решение отозвать посла из Рима

Сегодня, 14:00

Франция решила послать итальянским властям сигнал о недопустимости нынешних действий Рима

Фото: Pixabay
В Париже объяснили решение отозвать посла из Рима //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/796/4a3/5c47964a3da82.jpg Евросоюз Франция решила послать итальянским властям сигнал о недопустимости нынешних действий Рима

Решение Франции отозвать своего посла в Италии для консультаций "не является постоянным". Об этом заявил представитель французского правительства Бенджамин Гриво, передает Europe 1.

"Но было важно подать сигнал", – сказал Гриво.

Он напомнил, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо без официального предупреждения посетил Францию, где встретился с представителями протестного движения "желтых жилетов".

"Когда министр зарубежного правительства едет во Францию, порядочность, вежливость, элементарная дипломатия требует, чтобы правительство было предупреждено и чтобы ему сказали, что "мы едем туда", – заявил Гриво.

Как известно, 7 февраля во французском МИД сообщили об отзыве посла из Рима, заявив, что "в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений" со стороны итальянских властей, чего не случалась с момента окончания Второй мировой войны.

В ответ, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим не намерен ссориться с Францией, заверил на фоне отзыва Парижем главы своего посольства в стране.

Итальянский вице-премьер также заявил о готовности ради блага своего народа перевернуть страницу в отношениях с Францией и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Италия, Франция, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость " В Париже объяснили решение отозвать посла из Рима". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Италия подает заявку, чтобы принять чемпионат Европы спустя 48 лет

Вчера, 19:45

Италия последний раз принимала чемпионат мира по футболу в 1990 году, чемпионат Европы - в 1980-м

Франция отозвала посла из Италии: появилась реакция Сальвини

Вчера, 18:00

Вице-премьер Италии выразил готовность встретиться с Макроном и начать переговоры

Отношения Франции и Италии на пределе: Париж отозвал посла из Рима

Вчера, 15:15

Французское правительство выразило возмущение обвинениями, нападками и заявлениями в свой адрес

Украина сама себе вредит жесткой политикой по отношению к жителям Донбасса – послы Германии и Франции

Вчера, 11:05

Посол Франции заявила, что жителей Донбасса считают в Украине иностранцами

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм