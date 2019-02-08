В Париже объяснили решение отозвать посла из Рима
Франция решила послать итальянским властям сигнал о недопустимости нынешних действий Рима
Решение Франции отозвать своего посла в Италии для консультаций "не является постоянным". Об этом заявил представитель французского правительства Бенджамин Гриво, передает Europe 1.
"Но было важно подать сигнал", – сказал Гриво.
Он напомнил, что вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо без официального предупреждения посетил Францию, где встретился с представителями протестного движения "желтых жилетов".
"Когда министр зарубежного правительства едет во Францию, порядочность, вежливость, элементарная дипломатия требует, чтобы правительство было предупреждено и чтобы ему сказали, что "мы едем туда", – заявил Гриво.
Как известно, 7 февраля во французском МИД сообщили об отзыве посла из Рима, заявив, что "в течение нескольких месяцев Франция становилась объектом для повторяющихся обвинений, безосновательных нападок, возмутительных заявлений" со стороны итальянских властей, чего не случалась с момента окончания Второй мировой войны.
В ответ, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим не намерен ссориться с Францией, заверил на фоне отзыва Парижем главы своего посольства в стране.
Итальянский вице-премьер также заявил о готовности ради блага своего народа перевернуть страницу в отношениях с Францией и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.
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