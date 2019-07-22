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В Париже ограбили принца Венеции: детали дерзкого преступления

22 июля, 14:50

У единственного наследника главы королевского дома Савой украли драгоценностей на полмиллиона евро

Принц Эммануэль-Филиберто Савойский. Фото: facebook.com/emanuelefilibertofanspage
Принц Эммануэль-Филиберто Савойский. Фото: facebook.com/emanuelefilibertofanspage.

Вслед за саудовской принцессой, которую обокрали в одном из парижских отелей прошлой осенью, жертвой грабителей во французской столице стал единственный наследник главы королевского дома Савой.

Как пишет Le Parisien, итальянский принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский сообщил в полицию Парижа о пропаже из его квартиры большого количества ювелирных изделий. Причем, он считает, что воры были осведомлены о принадлежащих ему драгоценностях, поскольку, по словам принца, взяли "самую дорогую бижутерию".

В целом, сумма украденного оценивается в полмиллиона евро.

Ограбление случилось 19 июля, когда ни принца, ни его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, не было в квартире.

Парижская бригада по борьбе с бандитизмом приступила к расследованию преступления.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно о том, что неизвестные похитили из обладающего двумя мишленовскими звездами парижского ресторана Michel Rostang около 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость украденного вина может достигать 600 тысяч евро.


Кроме того, мы писали о другом ограблении неподалеку от аэропорта Ле-Бурже в пригороде Парижа, где группа налетчиков отняла у семьи россиян три чемодана, сумку и мобильные телефон совокупной стоимостью в миллион евро.

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Тег Франция, ограбление, Париж, принц, ювелирные изделия, ювелирные украшения

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