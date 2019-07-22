В Париже ограбили принца Венеции: детали дерзкого преступления
У единственного наследника главы королевского дома Савой украли драгоценностей на полмиллиона евро
Вслед за саудовской принцессой, которую обокрали в одном из парижских отелей прошлой осенью, жертвой грабителей во французской столице стал единственный наследник главы королевского дома Савой.
Как пишет Le Parisien, итальянский принц Венеции Эммануил-Филиберт Савойский сообщил в полицию Парижа о пропаже из его квартиры большого количества ювелирных изделий. Причем, он считает, что воры были осведомлены о принадлежащих ему драгоценностях, поскольку, по словам принца, взяли "самую дорогую бижутерию".
В целом, сумма украденного оценивается в полмиллиона евро.
Ограбление случилось 19 июля, когда ни принца, ни его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, не было в квартире.
Парижская бригада по борьбе с бандитизмом приступила к расследованию преступления.
Напомним, ранее в этом месяце стало известно о том, что неизвестные похитили из обладающего двумя мишленовскими звездами парижского ресторана Michel Rostang около 150 бутылок элитного вина. Общая стоимость украденного вина может достигать 600 тысяч евро.
Кроме того, мы писали о другом ограблении неподалеку от аэропорта Ле-Бурже в пригороде Парижа, где группа налетчиков отняла у семьи россиян три чемодана, сумку и мобильные телефон совокупной стоимостью в миллион евро.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Париже ограбили принца Венеции: детали дерзкого преступления". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограбление как в кино: в Париже "по-голливудски" обчистили элитный отель
Трио преступников слаженно похитили в ювелирном магазине в Peninsula украшений на 350 тыс. евро
Ограбление в Париже: полиция нашла все украденные драгоценности
Часть украшений воры попытались спрятать в самом здании гостиницы