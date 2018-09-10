В Париже обокрали принцессу из Саудовской Аравии: украли украшения на 800 тысяч евро

О краже сообщила сама принцесса, имя которой не раскрывается.

В Париже обокрали принцессу из Саудовской Аравии – из ее номера в отеле Ritz грабители вынесли драгоценности стоимостью 800 тысяч евро.

Как сообщил агентству Reuters источник в местной полиции, о краже сообщила сама принцесса, имя которой не раскрывается.

По информации заявительницы, драгоценности были украдены в пятницу днем, 7 сентября. Источник сообщил, что следов проникновения злоумышленников не было обнаружено.

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Представитель Ritz отказался комментировать это происшествие.

Ранее в Париже пятеро неизвестных ограбили ювелирный магазин в отеле Ritz, вытащив ювелирные изделия на сумму более 4 млн евро. Пятеро мужчин, некоторые были вооружены топорами, ворвались в отель, разбили витрину ювелирного магазина и похитили украшения.

Также в 2016 году звезду американского реалити-шоу Ким Кардашьян ограбили во время Недели моды в Париже. На номер звезды в парижском отеле напали пять вооруженных мужчин. У Кардашьян похитили драгоценные украшения на несколько миллионов долларов.