В Париже сгорел Нотр Дам, а в Тель-Авиве напечатали сердце на 3D-принтере: ТОП-5 новостей мира

В это время в Перу экс-президент показал достойный пример другим политикам-коррупционерам

Фото: AFP.

В Йемене человеческие жизни забирают стихия и эпидемия холеры, а в Ливии – гражданская война, которая снова вернулась в страну. Читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Париже сгорел легендарный Нотр Дам

В понедельник вечером, 15 апреля, стало известно, что горит Собор Парижской Богоматери. Пожар возник около 18:50. В результате обрушилась верхняя часть шпиля Нотр-Дам де Пари и большая часть кровли.

Практически сразу появилась информация о том, что вероятной причиной пожара могли стать реставрационные работы: вокруг собора были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Планировалось, что реставрация будет закончена к 2022 году. Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай.

Нотр-Дам гасили всю ночь, и только в 5 утра вторника, 16 апреля, стало известно, что пожар в соборе Парижской Богоматери наконец-то погасили. Хронику пожара читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Пожар в Соборе Парижской Богоматери: все подробности".

Сроки, которые потребуются для реставрации собора, называют разные – от трех лет до пятнадцати. В любом случае, это будет не последняя реставрация легендарного памятника готической архитектуры, который серьезно пострадал во время Французской революции и подвергался бомбардировкам во время Второй мировой войны. Читайте историю возведения и последующих реставраций Нотр-Дам в специальном материале сайта "Сегодня" "В воде не тонет, в огне не горит: Нотр-Дам восстановят уже в третий раз".

На Йемен обрушилась эпидемия холеры

Число предполагаемых случаев заболевания холерой в Йемене с момента последней вспышки эпидемии достигло 200 тысяч. Об этом заявил в понедельник заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности по Йемену.

Фото: AFP

"На данный момент за 2019 год нам сообщили о 200 тысячах случаев подозрений на холеру. Это практически в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Около четверти всех заболевших – дети до пяти лет", – сказал Лоукок.

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Напомним, в ООН отмечали, что ситуация в Йемене является одним из наиболее серьезных гуманитарных кризов в мире. Эпидемия холеры распространяется на фоне вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года.

По данным СМИ, распространение болезни стало одним из последствий тропического циклона "Идай". Больше всего случаев зафиксировано в Бейре, втором по величине городе в стране. Стихия разрушила его почти полностью.

Всемирная организация здравоохранения уже передала в страну 900 тыс. вакцин.

Ученые впервые создали на 3D-принтере сердце из тканей человека

Ученым впервые удалось создать искусственное сердце из человеческих тканей – напечатанный на 3D-принтере мини-орган размером с вишню, включает желудочки и кровеносные сосуды.

Израильские исследователи из Тель-Авивского университета, которые совершили научный прорыв, сделают десятки таких сердец, после чего пересадят их животным, чтобы проверить на выносливость.

Они уверены в том, что это станет прорывом в трансплантологии, и уже через 10 лет планируют "печатать" любые органы из тканей человека, которому нужна пересадка.

"Впервые для печати использованы биоматериалы и клетки человека, и нам удалось воспроизвести сложную геометрию сердца. Во время предыдущих попыток мы использовали, прежде всего, синтетические и неорганические материалы, которые могли не прижиться", – говорит израильский ученый Надав Нур.

Напомним, ранее мы писали о 3D-печати органов в США, где в результате прорыва, совершенного сотрудниками Института регенеративной медицины, такие органы пересаживают людям, и они приживаются так же, как и настоящие.

В результате гражданской войны в Ливии погибло уже 150 человек

Число жертв последнего витка насилия в Ливии вплотную приблизилось к полутора сотням человек, а количество раненных перевалило за шесть сотен. Об этом сообщили в местном отделении Всемирной организации здравоохранения, которая уже направила медиков в столицу охваченной двоевластием страны.

"Число погибших в Ливии теперь составляет 147 человек, еще 614 получили ранения. ВОЗ направила команды хирургов для помощи больницам в районе Триполи", — заявили в Twitter организации 15 апреля.

Среди убитых числятся гражданские лица, а также врачи ВОЗ, которые погибли, пытаясь эвакуировать раненых из зоны конфликта.

Напомним, что ранее сообщалось о 121 погибшем и 561 пострадавшем в результате боевых действий между силами признанного международным сообществом Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временного кабинета министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией под контролем.

Все подробности и причины новой гражданской войны в стране читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Получить нефть и расшатать ЕС: что нужно знать о причинах бойни в Ливии".

Экс-президент Перу покончил с собой из-за обвинений в коррупции

В среду, 17 апреля, стало известно, что экс-президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства. Политик умер во время хирургической операции в больнице, сообщило агентство ЭФЭ.

Фото: AFP

Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Инцидент произошел в доме экс-президента в Лиме. Гарсия выстрелил себе в шею (по данным некоторых СМИ, выстрел был произведен в голову).

Гарсия занимал должность президента Перу дважды: в 1985-1990 и 2006-2011 годах.

В Перу Гарсию подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht. В Латинской Америке эта компания потратила сотни миллионов долларов на подкуп высокопоставленных чиновников, министров и президентов для получения выгодных госконтрактов.

В марте 2018 года президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о решении покинуть свой пост после угрозы импичмента. Скандал, приведший к попытке импичмента Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации о том, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht.

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