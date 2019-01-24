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Главная   Мировые новости   Евросоюз

В Париже школьники будут спать на час дольше

Сегодня, 05:28

Так подростки смогут лучше высыпаться и лучше концентрироваться на занятиях, получать более высокие оценки и избегать лишнего стресса

Фото: Pixabay
В Париже школьники будут спать на час дольше //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/917/2f6/5c49172f6307e.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/917/2f6/5c49172f6307e.jpg Евросоюз Так подростки смогут лучше высыпаться и лучше концентрироваться на занятиях, получать более высокие оценки и избегать лишнего стресса

Ученики старших классов парижских школ (от 15 до 18 лет) будут приходить в школу на час позже – не в 8:00, как сейчас, а в 9:00. Так подростки смогут лучше высыпаться и лучше концентрироваться на занятиях, получать более высокие оценки и избегать лишнего стресса.

Парижские школы перейдут на новый режим в следующем учебном году. Если более поздний подъем действительно хорошо повлияет на старшеклассников, школьное расписание могут изменить по всей стране.

Как показывают многочисленные исследования, ранний подъем идет вразрез с биологическими ритмами подростков, поэтому их работоспособность при таком режиме снижается.

После того, как в одной из частных школ в Швеции сдвинули начало уроков с 8:00 на 9:00, на 40% больше учеников выпускного класса набрали необходимое количество баллов для поступления в университет.

Но несмотря на то, что пользу более позднего начала школьных уроков обсуждают во многих странах Европы, не все убеждены в том, что это правильная мера. Например, жители Хельсинки недавно отказались от пересмотра графика школ – их возмутили "ленивые дети". Пока этот вопрос в столице Финляндии остается нерешенным.

Напомним, врачи назвали страшные последствия недосыпа.

Ранее мы писали, что ученые выяснили, на какой стороне кровати нельзя спать. Исследователи провели очень интересный эксперимент.

школы, школа, ученики, график, сон

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Источник:

Euro-pulse

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