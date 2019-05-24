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В Париже у экс-кандидата в президенты похитили бриллиант за 45 миллионов евро

24 мая, 23:00

При оценке ювелирам удалось незаметно подменить драгоценность


Бриллиант ценой в 45 миллионов евро похитили в Париже. Подвеску с драгоценностью привезла из Гвинеи ее владелица – бывшая кандидат в президенты Мария Мадлен Диубате. Хотела, чтобы эксперты подтвердили стоимость камня.

Специалистов пригласила в отель, в котором остановилась. Процедуру проводили двое мужчин. Впрочем, при оценке им удалось незаметно подменить драгоценность.

Женщина обнаружила подделку только через два дня. Французская полиция уже начала расследование по делу о краже. Однако пока нет никакой информации о воров.

Ранее мы писали, что кольцо с бриллиантом за миллион евро украли у родственницы Наполеона. Драгоценный камень массой 40 карат из украденного кольца когда-то был частью диадемы последней императрицы Франции.

Напомним, в Гонконге на аукционе Sotheby's продали бриллиант весом 88 карата за 11 миллионов долларов. Его после 10-минутных торгов купил анонимный коллекционер из Японии.


Также сообщалось, что уникальный голубой бриллиант продали за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Тем временем, в Бельгии открыли музей бриллиантовВ музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела. Потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов. Это – их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

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Тег бриллиант, драгоценности, похитили

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