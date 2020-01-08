В Париже в шасси самолета нашли мертвого ребенка

Boeing 777-300 авиакомпании Air France / Фото: Flickr

Спустя полгода после экстренной посадки в Люксембурге самолета Air France, с лайнером этой авиакомпании случилось новое ЧП.

Как сообщает Mirror, в ходовой части самолета, который 7 января приземлился в Париже, обнаружили жуткую находку – тело 10-летнего мальчика.

Лайнер Boeing 777 прибыл в международный аэропорт "Шарль де Голль" из столицы Кот-д'Ивуара – города Абиджан.

"Air France подтверждает, что 7 января 2020 года в колодце шасси самолета, выполнявшего рейс AF703, соединением Абиджан (ABJ) – Париж-Шарль-де-Голль, было обнаружено безжизненное тело пассажира", – заявил авиаперевозчик, выразив свои соболезнования в связи со случившимся.

Авиакомпания начала внутреннее расследование по факту смерти ребенка.

Стоит отметить, что температура в ходовой части самолета может опуститься ниже нуля, спустя всего нескольких минут после взлета, что может привести к гибели любого, кто там окажется.

Напомним, прошлым летом похожий случай произошел в Лондоне, где в сад частного дома выпало тело безбилетного пассажира самолета авиакомпании Kenya Airways. При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия.

А в октябре в российской Казани сел самолет из таиландского Пхукета в Москву. Посадка вышла вынужденной – из-за смерти грудного ребенка на борту.

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