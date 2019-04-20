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В Париже задержали более 120 участников протестов "желтых жилетов"

Сегодня, 15:49

Большинство задержали из-за наличия запрещенных предметов

Фото: AFP

Полиция Франции задержала 126 человек во время акции "желтых жилетов" в Париже. Перед началом демонстрации было только известноо 70 задержанных участниках акции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В основном людей задерживали в связи с "ношением запрещенных предметов". В целом с начала дня столичные полицейские провели обыск в более чем 11 тысяч участников протестов.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано четыре демонстрации. Две из них, по маршруту Базилика Сен-Дени – университет (5 округ) были официально разрешены. Две других, которые должны были следовать от Берси до Шатле и площади Этуаль – запрещены. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе Собора Парижской Богоматери.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских.

Напомним, что ранее во Франции Эрика Друэ, который стоял у истоков движения, признали виновнымв организации несанкционированных митингов, но решили не садить в тюрьму, как требовала прокуратура. Его приговорили к штрафу в размере 2 тыс. евро.

Также, продажи шампанского во Франции в 2018 году упали до уровня 2004 года, в частности, из-за протестов "желтых жилетов". Так, в прошлом году продажи знаменитого напитка упали на 1,8% и составили 301,9 млн бутылок. По данным комитета, спад в первую очередь обусловлен снижением спроса на французском и британском рынках.

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Тег Франция, Париж, протестанты, акции протеста, желтые жилеты

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Источник:

bfmtv

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