В Париже жестко ответили на критику Сальвини в адрес Макрона
Обострение риторики со стороны Сальвини в Париже связывают с предвыборной кампанией в Европарламент
Вице-премьер Италии Маттэо Сальвини, оскорбляя президента Франции Эммануэля Макрона, оскорбляет весь французский народ. Об этом в Twitter заявила министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что
По ее словам, обострение риторики со стороны Сальвини с предвыборной кампанией в Европейский парламент, где его союзником является французское ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Французы имели выбор между госпожой Ле Пен и Э. Макроном, и они выбрали. Сальвини оскорбляет французов. Что это приносит итальянцам? Ничего. Изменяет ли это что-нибудь в политической ситуации во Франции? Нет. Так, что это значит? Это означает, что когда госпожа Ле Пен попадает в беду, когда она застряла в своей лжи, она обращается в Москву или к Сальвини. Для националиста – какой недостаток патриотизма!" – написала она.
Ранее Маттэо Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом".
Сальвини заявил, что дело не во французском народе, а в "Макронe, который много говорит и мало достигает, который дает уроки благородства, а затем отвергает тысячи мигрантов на итальянской границе".
Напомним, конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию.
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