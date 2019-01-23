В Париже жестко ответили на критику Сальвини в адрес Макрона

Обострение риторики со стороны Сальвини в Париже связывают с предвыборной кампанией в Европарламент

Натали Луазо. Фото: twitter.com/NathalieLoiseau.

В Париже жестко ответили на критику Сальвини в адрес Макрона //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/83c/517/5c483c5177ecf.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/83c/517/5c483c5177ecf.jpg 2019-01-23T12:13:00+02:00 Евросоюз Обострение риторики со стороны Сальвини в Париже связывают с предвыборной кампанией в Европарламент

Вице-премьер Италии Маттэо Сальвини, оскорбляя президента Франции Эммануэля Макрона, оскорбляет весь французский народ. Об этом в Twitter заявила министр по европейским делам Франции Натали Луазо заявила, что

По ее словам, обострение риторики со стороны Сальвини с предвыборной кампанией в Европейский парламент, где его союзником является французское ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Французы имели выбор между госпожой Ле Пен и Э. Макроном, и они выбрали. Сальвини оскорбляет французов. Что это приносит итальянцам? Ничего. Изменяет ли это что-нибудь в политической ситуации во Франции? Нет. Так, что это значит? Это означает, что когда госпожа Ле Пен попадает в беду, когда она застряла в своей лжи, она обращается в Москву или к Сальвини. Для националиста – какой недостаток патриотизма!" – написала она.

Ранее Маттэо Сальвини назвал главу Франции Эммануэля Макрона "ужасным президентом".

Сальвини заявил, что дело не во французском народе, а в "Макронe, который много говорит и мало достигает, который дает уроки благородства, а затем отвергает тысячи мигрантов на итальянской границе".

Напомним, конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию.

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