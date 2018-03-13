В парламенте Британии из-за подозрительного пакета госпитализировали двух человек

Позже в полиции сообщили, что вещество оказалось безвредным

В парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет. Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.

"Специалисты проверяют содержимое пакета. Была вызвана служба скорой помощи, и два человека, мужчина и женщина, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности", – сообщили Reuters в полиции.

Полиция уточнила, что они расследуют сообщение о подозрительном пакете в здании Норман Шоу, где размещаются офисы многих депутатов.

"Нам известно о потенциальной ситуации, связанной с подозрительным веществом, которую расследует полиция. Эвакуации не было, но территория, где нашли пакет, была закрыта", – сообщила в заявлении пресс-секретарь парламента.

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Позже в полиции сообщили, что вещество оказалось безвредным.

Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.

Ранее невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.