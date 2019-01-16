В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия из-за Brexit

Возможны досрочные выборы

Фото: AFP

В парламенте Британии предложили вынести Мэй вотум недоверия из-за Brexit https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e7a/310/5c3e7a31031f4.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e7a/310/5c3e7a31031f4.jpg 2019-01-16T02:27:00+02:00 Евросоюз Возможны досрочные выборы

Крупнейшая британская оппозиционная партия инициирует голосования за недоверие правительству Терезы Мэй.

Об этом сообщили депутаты во время дискуссии в Палате общин британского парламента.

Инициатором недоверия стала партия Лейбористов, которая сообщила о своем намерении сразу после провала голосования по соглашению с ЕС об условиях Brexit. "Джереми Корбин (лидер лейбористов) зарегистрировал предложение о недоверии правительству по итогам исторического поражения соглашения Терезы Мэй", – говорится сообщении на официальном твиттер-аккаунте партии.

Голосование о недоверии правительству уже запланировано на среду, 16 января, правительство Мэй согласилось с этой датой.

Телекомпания BBC, которая транслирует дебаты в Палате общин, подчеркивает, что Североирландская партия унионистов, которая является частью правительственной коалиции, но выступает против правительственной версии соглашения с ЕС, все же поддержит правительство.

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Результат голосования во многом зависит от того, поддержат ли недоверие те однопартийцы Мэй, которые находятся во внутренней оппозиции к правительству и голосовали против соглашения. Как известно, документ поддержали всего 202 депутата, против проголосовали 432, в том числе более 100 депутатов из возглавляемой Мэй Консервативной партии.

В случае поддержки вотума недоверия у парламента есть 2 недели, чтобы сформировать новое правительство или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй; оба варианта кажутся маловероятными. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.

В свою очередь, лидеры ЕС выразили сожаление по поводу провала соглашения о Brexit и требуют от правительства Британии немедленных объяснений его дальнейших намерений.

Сама премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что она по-прежнему нацелена на выход Британии из ЕС, несмотря на то, что парламент отказался одобрить согласованное с Брюсселем соглашение по Brexit.

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