В парламенте Франции призвали приостановить членство Турции в НАТО: подробности

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Франция и Евросоюз должны ввести санкции в отношении Анкары за проводимую ею военную операцию в Сирии вплоть до приостановления членства Турции в НАТО. С таким призывом к французским властям выступила в совместном обращении группа из шести десятков депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента), в которую вошли представители восьми политических фракций. Текст их воззвания опубликовала в субботу газета Figaro.

"Мы глубоко возмущены военным наступлением Турции в сирийском Курдистане, а также бездействием западных демократий перед лицом этой интервенции, грубо нарушающей нормы международного права и дестабилизирующей весь регион, и без того сильно страдавший ранее. Мы призываем Францию и Евросоюз начать немедленно действовать и принять все надлежащие меры", – говорится в обращении.

Среди этих мер депутаты указывают Франции и ЕС на необходимость "инициировать процесс приостановления членства Турции в НАТО, так как ее действия ставят под удар общую безопасность". Также французские парламентарии требуют "принять в отношении Турции экономические санкции, аналогичные тем, которые были приняты против России".

Кроме того, настаивают депутаты, Парижу и Брюсселю следует добиваться "прекращения всех переговоров относительно вступления Турции в ЕС, которое теперь представляется маловероятным", а также "прекращения какой-либо финансовой помощи" этой стране.

ЕС и Франция, считают депутаты, обязаны приложить все необходимые усилия к тому, чтобы "как можно быстрее добиться прекращения ведения Турцией ее агрессорской войны".

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"Необходимо защитить наших курдских союзников, которые уже заплатили высокую цену, сражаясь совместно с нами", – подчеркивают представители различных французских политических партий.

"У нас существует моральный долг перед курдскими бойцами, этими отважными женщинами и мужчинами, которые гибли тысячами ради того, чтобы защитить нас. И которых турецкий президент осмеливается бесстыдно называть террористами, тогда как сам покровительствует всевозможным исламистским группировкам, а также сирийским джихадистам", - подчеркивают представители нижней палаты парламента.

Они призывают Францию "возглавить инициативу европейской помощи, которая сделает честь Евросоюзу и покажет всем, что он еще способен творить историю, защищать как свои стратегические интересы, так и своих союзников".

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее в последние дни в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании этой организации.

"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твитов. И, насколько я понимаю, другая страна НАТО (Турция. – Ред.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство", – сказал Макрон.

"Я считаю произошедшее в последние дни грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе, - заявил президент Франции. - Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО".

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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