В парламенте Франции вычислили шпиона Северной Кореи

Сегодня, 11:50

Бенуа Кеннеде собирал особо секретную информацию для КНДР, нанося ущерб национальным интересам Франции

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Сотрудники французских правоохранительных органов задержали члена Сената – верхней палаты парламента – и президента ассоциации франко-корейской дружбы Бенуа Кеннеде.

Как сообщает AFP, чиновника, который также является автором множества изданий о Северной Корее и имеет связи в Пхеньяне, подозревают в шпионаже в пользу КНДР.

Он был арестован еще вечером 25 ноября и находится на допросе в Главном управлении внутренней безопасности. Кроме того, в его парижской квартире и доме его родителей под Дижоном проходят обыски.

Согласно опубликованному обвинительному заключению, Кеннеде собирал особо секретную информацию для КНДР, нанося ущерб национальным интересам собственного государства.

Следствие продолжается, и, если его вина будет доказана, чиновнику грозит до 30 лет лишения свободы.

Президента Эммануэля Макрона уже оповестили о случившемся.

Напомним, что в прошлом году стало известно о попытке двух граждан Северной Кореи получить доступ к секретной документации по ракетным технологиям "Южмаша".

Также мы писали, что хакеров из КНДР обвиняют в кибератаке на криптовалютную биржу Bithumb, в ходе которой была похищена криптовалюта примерно на 7 млн долларов.
Франция, КНДР, шпионаж, шпион, северная корея
Источник:

"Сегодня"

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