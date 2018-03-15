В парламенте Великобритании снова нашли подозрительный пакет

Сегодня, 14:55

Полиция проверяет содержимое и выясняет подробности инцидента

фото AFP
фото AFP

Полиция Лондона заявила, что проверяет очередной подозрительный пакет, обнаруженный в британском парламенте. 

Об этом сообщает Reuters.

"Нас вызвали ... поскольку подозрительный пакет был доставлен в офис в Вестминстерском дворце", – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Великобритании.

"Специалисты на месте, проводится анализ пакета. В качестве меры предосторожности проверяем одну женщину", – добавила она.

Как известно, несколько подозрительных посылок были направлены в парламентские офисы законодателей-мусульман в последние дни. После проверки полиция заявила, что эти пакеты не представляют угрозы.

Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.

Ранее невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.
Великобритания, лондон, парламент, полиция, пакет

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