В ПАСЕ хотят усложнить механизм введения санкций: СМИ выяснили подробности

В резолюции может идти речь об изменении принципа голосования по санкциям против национальных делегаций

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace

После возвращения российской делегации комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии подготовит резолюцию, которая может изменить принцип голосования за санкции против стран-членов Совета Европы (СЕ), которые нарушают свои уставные обязательства. Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в секретариате ПАСЕ.

В документе, который обосновывает необходимость подготовки резолюции, объясняется, что таким образом ПАСЕ продолжает работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы. В резолюции может идти речь об изменении принципа голосования по санкциям против национальных делегаций.

На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года. Если парламентарии поддержат ее, это станет поводом для внесения соответствующих изменений в регламент ассамблеи, которые усложнят введение санкций против стран, нарушающих основополагающие принципы Совета Европы.

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Ранее сообщалось, чтов ПАСЕ создали коалицию в поддержку Украины.

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Напомним, 25 июня на заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращение России в ПАСЕ.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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