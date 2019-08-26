В ПАСЕ сделали заявление по "президентским выборам" в Абхазии

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В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили о непризнании проведенных накануне "президентских выборов" в грузинском регионе Абхазия оккупированном Россией.

По словам содокладчиков ПАСЕ по Грузии Титуса Корлатеана (Румыния) и Клода Керна (Франция), эти "выборы" являются нелегитимными.

"Мы в очередной раз заявляем о нашей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ. Так называемые "президентские выборы" в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и незаконными", – подчеркнули в ПАСЕ.

Кроме того, парламентарии осудили действия оккупационных властей по проведению "выборов" и добавили, что докладчики проведут мониторинговый визит в Грузию, который состоится 17-18 сентября.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины осудили проведение 25 августа "фейковых" выборов в оккупированном регионе Грузии Абхазии.

Как известно, территория Абхазии и Цхинвальского региона официально объявлена в Грузии оккупированной после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих двух грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружение. Мировые державы, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – такую "независимость" не признают.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей. Позже к протестам присоединился бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступив у стен парламента. А тем временем в самом парламенте Грузии подрались депутаты.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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