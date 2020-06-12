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В Польше арестовали четверых украинцев: что об этом известно

12 июня, 13:32

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Нелегальный цех производил до 2 тысяч сигарет в минуту

В Польше, где правоохранительные органы ранее уже задержали украинцев за незаконное производство сигарет, за аналогичное преступление были арестованы еще четверо граждан Украины.

Как сообщили Национальная прокуратура и Центральное следственное бюро полиции Польши, украинцев арестовали на "горячем" при изготовлении сигарет в Великопольском воеводстве страны на прошлой неделе.

Украинцы работали на незаконной табачной фабрике, которая изготовляла около 2 тысяч сигарет в минуту. Во время операции были изъяты более 4 тонн табака, почти 15 тысяч штук готовых сигарет и оптовое количество товара для изготовления сигарет.

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Предполагается, что нарушители несколько месяцев продавали в Польше незаконно произведенные сигареты.

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По этому же делу в других местах была задержаны семеро поляков. Всем задержанным предъявили обвинение в незаконном изготовлении табачных изделий, а девятерых из них взяли под временный арест.

Напомним, в прошлом году в Польше обнаружили другую нелегальную фабрику по производству сигарет, на которой работали 12 украинских граждан – производимые сигареты отправлялись в другие страны Евросоюза и продавались под маркировкой известной табачной компании.

А в этом году в Варшаве задержали гражданина Украины, у которого в машине обнаружили приличную партию наркотиков.

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Польша сигареты подпольный цех украинцы в Польше

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