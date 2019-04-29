В Польше арестовали таксиста, который намеренно наехал на велосипедиста-украинца

37-летний мужчина свою вину полностью отрицает

Фото: fakt.pl.

Во Вроцлаве, Польша, суд арестовал на три месяца водителя такси, который совершил намеренный наезд на велосипедиста-украинца. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание Fakt.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу неподалеку от городского парка. Велосипедист нарушил правила движения, выехав на дорогу на красный свет, и врезался в машину такси.

"После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист поехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка", – сообщили в полиции Вроцлава.

Водитель такси выехал автомобилем на предназначенную для пешеходов и велосипедистов аллею, догнал украинца и наехал на него. Скорую для пострадавшего вызвали случайные прохожие. Медики установили, что у него раздроблена грудная клетка. На данный момент он госпитализирован, его состояние стабильно.

Водитель такси был задержан. В понедельник, 29 апреля, суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Сам 37-летний таксист свою вину полностью отрицает.

"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей", – заявил он.

Прокуроры предъявили ему обвинение в попытке умышленного убийства. В качестве доказательства используется также запись видеорегистратора, установленного в автомобиле подозреваемого.

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