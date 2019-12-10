В Польше арестовали украинца: планировал теракт в Варшаве

Несколько недель назад Максим С. принял ислам и получил новое имя - Мухамат

Фото: cba.gov.pl

На востоке Польши, где ранее задержали трех украинцев за ограбление банкомата, был арестован гражданин Украины, которого подозревают в подготовке теракта.

По данным tvp.pl, предполагаемого террориста задержали еще 4 декабря в Люблинском воеводстве, но пресс-секретарь министра по координации работы спецслужб Станислав Жарын сообщил об этом только сегодня.

Согласно результатам расследования Агентства внутренней безопасности Польши, украинец Максим С. приехал в страну два месяца назад.

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"АВБ выяснило, что этот мужчина интересовался материалами террористического характера, рассказывая о своих планах на работе и в кругу знакомых", — сказал Жарын.

Несколько недель назад он принял ислам, получив новое имя – Мухамат. Мужчина стал придерживаться радикальных взглядов и планировал совершить теракт возле одного из торговых центров в городе Пулавы или Варшаве – взрыв либо расстрел.

С этой целью он вступил в контакт с другими радикалами – гражданами Таджикистана и выходцами из Чечни – и обещал им деньги и оружие за содействие. У этих людей уже прошли обыски.

Польская прокуратура уже предъявила украинцу обвинения, а суд поместил его под арест сроком на три месяца. За такие действия польское законодательство предполагает до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили.

Также сообщалось, что по данным Нацбанка Польши на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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