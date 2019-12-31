В Польше арестованы семь украинцев: названа причина

Фото: пресс-служба полиции Польши

В течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Украины.

Сейчас в Польше семь украинцев арестованы в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. По какой причине, в ведомстве не объяснили. Также там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

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Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений – торговле оружием, контрабанде наркотических средств, разбойных нападениях. Среди задержанных есть добровольцы и участники АТО.

Среди задержанных есть добровольцы и участники АТО.

Как сообщалось, 9 ноября в Польше по запросу России задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополь").

Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

Позже благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти – Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину.

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