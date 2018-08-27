В Польше автомобиль сбил украинца

В польском Люблине в результате ДТП погиб гражданин Украины. Об этом сообщает польское издание Lublin.eska.

Авария произошла накануне вечером после 20:00.

Сообщается, что 32-летний мужчина вышел на проезжую часть и попал под колеса автомобиля, после чего скончался на месте. В полиции заявили, что 31-летний водитель машины находился в трезвом состоянии. Прочие обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши в смертельное ДТП попал автобус с украинскими туристами.Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.

Также четыре человека погибли и еще 40 получили ранения в Бразилии в результате автокатастрофы, которая произошла в понедельник на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс. Автобус упал с обрыва на одном из сложных участков дороги.