В Польше более 20 человек умерли от холода

Больше 20 человек погибли от переохлаждения в Польше за последние два дня. В некоторых регионах страны температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.

Всего 40 человек обратилось за медицинской помощью из-за переохлаждения.

От холода более всего страдают регионы на востоке и юге Польши. Но метеорологи успокаивают: в страну идет тепло – столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

Напомним, морозы, пришедшие в Украину, а затем и в Европу из Сибири, в британских СМИ уже успели прозвать "Зверем с востока" (the Beast from the East). Европейские синоптики предупреждают, что морозы достигнут территории Великобритании, а снегопады будут продолжаться четыре дня. Аномальная погода может привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.

Также по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

