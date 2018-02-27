В Польше более 20 человек умерли от холода

Сегодня, 11:50

Во многих регионах страны температура опустилась до минус 20 градусов по Цельсию

Фото: AFP
Фото: AFP

Больше 20 человек погибли от переохлаждения в Польше за последние два дня. В некоторых регионах страны температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. 

Всего 40 человек обратилось за медицинской помощью из-за переохлаждения. 

От холода более всего страдают регионы на востоке и юге Польши. Но метеорологи успокаивают: в страну идет тепло – столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

Напомним, морозы, пришедшие в Украину, а затем и в Европу из Сибири, в британских СМИ уже успели прозвать "Зверем с востока" (the Beast from the East). Европейские синоптики предупреждают, что морозы достигнут территории Великобритании, а снегопады будут продолжаться четыре дня. Аномальная погода может привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.  

Также по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 
Польша, Мороз, холод, обморожение, переохлаждение, морозы
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