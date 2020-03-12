Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

В Польше человек впервые умер от коронавируса

12 марта, 14:32

Станислав Кожемякин

Жертвой инфекции стала женщина, которую из-за осложнений ввели в искусственную кому

В Польше, где ранее из-за распространения коронавируса отменили все массовые мероприятия, сообщили о первой жертве пандемии в стране.

Ссылаясь на заместителя мэра Познаня Енджея Солярского, портал PAP сообщает, что вирус убил 57-летнюю женщину, которую содержали в инфекционном отделении городской больницы Познаня.

Она была первым подтвердившимся случаем COVID-19 в Великопольском воеводстве – пациентку госпитализировали с тяжелой формой пневмонии, из-за чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.

Реклама

На данный момент в больнице находятся еще два человека с коронавирусом. Всего, как сообщил 12 марта глава польского Минздрава Лукаш Шумовский, в стране зафиксировали 47 инфицированных.

В тренде
Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

Как мы уже писали, среди них оказался и командующий Вооруженными силами страны Ярослав Мики – у 58-летнего генерала обнаружили COVID-19 по возвращении из Германии.

Также сообщалось, что на фоне чрезвычайного положения из-за пандемии в Польше оживились мошенники – они ходят по квартирам и продают молоко и другие "чудодейственные препараты" от коронавируса, а также переодеваются в полицейских и посещают людей, которые проходят домашнюю самоизоляцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша эпидемия вирус коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кремль готовит атаку
Кремль готовит атаку "русского мира" на Европу: дипломаты раскрыли планы МосквыПолитика
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатах
Коронавирус в Украине: лаборатория Лондона сообщила о результатахУкраина
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на Кулебу
Глава МИД Литвы прокомментировал замену Пристайко на КулебуПолитика
Берлускони завел любовницу на 53 года младше него
Берлускони завел любовницу на 53 года младше негоЕвросоюз
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в Польше
7 млн гривен штрафа и 20 лет тюрьмы: на чем погорел украинец в ПольшеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...