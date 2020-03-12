В Польше человек впервые умер от коронавируса

В Польше, где ранее из-за распространения коронавируса отменили все массовые мероприятия, сообщили о первой жертве пандемии в стране.
Ссылаясь на заместителя мэра Познаня Енджея Солярского, портал PAP сообщает, что вирус убил 57-летнюю женщину, которую содержали в инфекционном отделении городской больницы Познаня.
Она была первым подтвердившимся случаем COVID-19 в Великопольском воеводстве – пациентку госпитализировали с тяжелой формой пневмонии, из-за чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.
На данный момент в больнице находятся еще два человека с коронавирусом. Всего, как сообщил 12 марта глава польского Минздрава Лукаш Шумовский, в стране зафиксировали 47 инфицированных.
Как мы уже писали, среди них оказался и командующий Вооруженными силами страны Ярослав Мики – у 58-летнего генерала обнаружили COVID-19 по возвращении из Германии.
Также сообщалось, что на фоне чрезвычайного положения из-за пандемии в Польше оживились мошенники – они ходят по квартирам и продают молоко и другие "чудодейственные препараты" от коронавируса, а также переодеваются в полицейских и посещают людей, которые проходят домашнюю самоизоляцию.
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