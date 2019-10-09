В Польше два сапера подорвались на снаряде времен Второй мировой войны

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Двое саперов погибли в Польше во время обезвреживания снарядов времен Второй мировой. Еще четверо военных ранены. Роковой инцидент произошел в лесу неподалеку от городка Кузница-Ратиборская, на юге страны. Внезапно сдетонировали артиллерийские снаряды, которые готовили для вывоза. Двое раненых в тяжелом состоянии – их доставили в больницу вертолетами. У остальных повреждения легче.

Мирослав Ленк, мэр города Ратибора:

"Произошла трагедия. Взорвался снаряд. После войны в лесах много боеприпасов, которые не разорвались. Это обычная находка в этом месте. Всех до сих пор не убрали".

Не только в Польше все еще не могут до конца разобраться в вещественными последствиями Второй мировой войны. Так ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернополе на территории школы нашли сотню артиллерийских снарядов. Специалисты-взрывотехники, которые прибыли на место, идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды калибра 76 мм.

А в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

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