В Польше эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы

В городе Вейхерово Поморского воеводства на севере Польши в пятницу из средней школы эвакуировали 325 человек, в том числе почти 300 детей, в связи с распылением в помещении учебного заведения неизвестного вещества.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Более 30 детей пожаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, а 17 из них попали в больницы Вейхерово, Гдыне и Лемборка, информирует tvn24.pl.

"После девяти утра мы получили информацию о распылении неизвестной химической субстанции в школе... по Состоянию на сейчас общее количество лиц, которых забрали в госпиталь составляет 17 человек, оказана помощь 35 лицам",- сообщил представитель Пожарной службы Вейхерово Мирослав Курась.

На место прибыла специальная группа химически-экологического спасения.

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По предварительным оценкам полиции, причиной ухудшения состояния здоровья детей было распыления слезоточивого газа в школе.

Дирекция школы приняла решение о досрочном завершении занятий в школе.

Ранее польские СМИ сообщили, что в католической школе города Млава невдалеке от Варшавы неизвестным газом были отравлены 11 учеников младших классов. Некоторые ученики почувствовали такие же симптомы, как и украинские школьники (недомогание, рвоту), и персонал школы срочно эвакуировал всех детей. На тот момент в здании находилось около 130 учеников. На место происшествия прибыли медики и правоохранители, эксперты взяли пробы воздуха. Как и в украинских случаях, предварительно никакие опасные вещества не были обнаружены. В итоге лишь предположили, что причиной отравления стал неизвестный газ, следов которого на момент приезда спасателей уже не было.

По неофициальной информации, пятерых учеников медикам пришлось приводить в чувство, их госпитализировали в местную больницу. ЧП в Млаве произошло в один день с происшествием в школе Павлограда Днепропетровской области. При этом и спасатели, и правоохранители Украины не наблюдают никакой связи между этими ЧП, но назвать причины и найти виновных пока не могут.