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В Польше из-за COVID-19 предлагают отменить выборы и продлить президентство Дуды

16 апреля, 10:12

Денис Беспалов

Правящая партия "Право и справедливость" предлагает внести изменения в Конституцию

В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в конституцию, предусматривающий продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая. Об этом сообщает Polskie radio.

"Право и справедливость" внесла проект изменений в Конституцию в среду. Он предусматривает продление текущего срока полномочий президента Анджея Дуды до семи лет, а следовательно, отмену нынешних президентских выборов, назначенных на 10 мая", - говорится в сообщении.

Так, согласно проекту, предполагается семилетний срок полномочий президента без возможности переизбрания и одновременно продлевает срок полномочий нынешнего президента на два года (до 7 лет).

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В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого закона становятся недействительными".

Стоит отметить, что в обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего, о необходимости удержания стабильности по должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы для правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.

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Для внесения поправок в конституцию Польши требуется две трети голосов Сейма от большей половины общего состава. А также согласие Сената, в котором оппозиция имеет минимальное преимущество.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Польше подтверждено 7582 случая заражения COVID-19, умерли 286 человек.

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Более подробно читайте в материале: Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробности

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Польша Конституция коронавирус право и справедливость Анджей Дуда

Источник: УНН

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