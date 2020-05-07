В Польше из-за коронавируса не состоятся президентские выборы

Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок

В Польше, которая постепенно выходит из карантина, 10 мая не состоятся президентские выборы. Об этом заявили лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин.

После 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися, а спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Такое решение принято из-за коронавируса и из-за отказа оппозиции принять предложения, дающие возможность провести выборы президента в установленные в конституции сроки.

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Выборы из-за пандемии коронавируса могут состояться при помощи почты, если соответствующий закон будет поддержан всеми представителями коалиции.

Заметим, что 10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов. Из-за распространения пандемии коронавируса избирательная кампания почти два месяца фактически заморожена. Политики более 70% жителей Польши считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Минздрав республики рекомендовал отложить голосование на два года, учитывая эпидемию коронавируса.

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Но в правящей партии Польши "Закон и справедливость" и в правительстве утверждали, что для переноса выборов на несколько месяцев нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти пока не видят.

Сейм (нижняя палата парламента – Ред) принял законопроект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы не Избиркомом, а почтой. Против такой формы проведения выборов выступили многие политики, эксперты и даже профсоюз почтальонов.

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Сенат отклонил законопроект о почтовом голосовании, но у Сейма все равно осталась возможность его утвердить большинством голосов.

Напомним, что Польша начала выдавать визы украинским заробитчанам.

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