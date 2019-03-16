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В Польше избили украинца-водителя Uber: прокуратура отреагировала

Сегодня, 10:32

Гражданин Украины Роман Куликов смог записать факт избиения и оскорблений в его адрес на мобильное устройство

Фото: sled.net.ua
Фото: sled.net.ua.
В Польше избили украинца-водителя Uber: прокуратура отреагировала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cb4/009/5c8cb40093330.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cb4/009/5c8cb40093330.jpg Евросоюз Гражданин Украины Роман Куликов смог записать факт избиения и оскорблений в его адрес на мобильное устройство

В Польше произошло очередное нападение на украинца. Украинский водитель Uber был избит в Варшаве несколькими поляками навеселе, которые были его пассажирами. При этом они оскорбляли его по национальному признаку. Злоумышленники также повредили его автомобиль и скрылись, передает "Укринформ".

33-летний гражданин Украины Роман Куликов смог записать факт избиения и оскорблений в его адрес на мобильное устройство. После этого он снял побои в больнице и написал заявление в полицию. При этом он утверждал, что его избиение имело признаки ненависти на национальной почве.

Дело получило широкий резонанс в соцсетях и в польских и украинских СМИ.

В то же время районная прокуратура варшавского участка Охота считает избиение водителя-украинца актом хулиганства, а не преступлением на национальной почве.

"Анализ собранных материалов не указывает на то, что событие произошло в связи с национальностью пострадавшего. Инцидент произошел на фоне вульгарных слов, сказанных о матери одного из пассажиров, а не национальность или происхождение водителя", – сообщил представитель районной прокуратуры варшавской участке Охота Лукаш Лапчинский.

По словам пресс-секретаря, прокуратура открыла дело об избиении по 158-й статье Уголовного кодекса Польши. Эта статья предполагает заключение до трех лет.

Как сообщил прокурор, участники избиения украинца уже дали показания. Они не исключают своего участия в событиях, вели себя очень громко, а один из пассажиров один раз ударил водителя в ответ на слова о матери пассажира.

Лапчинский также подчеркнул, водитель Uber в своих показаниях также "не указывает о национальный фон чрезвычайного происшествия".

Ранее сообщалось, что в городе Познань на западе Польши три человека с мачете напали на украинцев. Граждане Украины были вынуждены укрыться на территории пожарной части.

Также мы писали, что в селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них.

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Тег Польша, нападение, поляки

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