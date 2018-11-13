В Польше легковушка сбила трех украинок на пешеходном переходе

Две женщины погибли на месте, еще одну в тяжелом состоянии госпитализировали

В Силезском воеводстве в Польше, где недавно в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины, легковой автомобиль Hyundai, под управлением 36-летнего мужчины, наехал на трех украинок на пешеходном переходе. Две женщины скончались на месте аварии, сообщает "Польское радио".

ДТП произошло еще 10 ноября в селе Сарнув на освещенном пешеходном переходе. Женщины на момент аварии переходили дорогу. Как рассказали в полиции, после наезда одна из женщин упала в канаву, вторую отбросило на противоположную сторону проезжей части, а третья попала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Последнюю женщину госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

За рулем Hyundai Tucson находился 36-летний местный житель, мужчина был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы уже писали о ДТП в Польше, в результате которого 37 украинцев оказались в больнице.

Также мы сообщали об аварии, которая произошла вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве в Польше – она стоила жизни одному украинцу.