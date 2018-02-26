В Польше могут легализировать украинские места памяти

Сегодня, 12:53

Часть подобных памчтников уже находится под охраной польского государства

Фото: atn.ua
Фото: atn.ua

В Польше те украинские места памяти, которые признаны легально – находятся под охраной государства, остальные же могут быть легализированы постепенно. Это отметил заместитель председателя Института национальной памяти (ИНП) Польши Матеуш Шпитма.

Об этом пишет wPolityce.pl.

"Украинская места памяти, которые были построены легально, полностью заслуживают охрану Польского государства. Есть проблема с теми, которые были построены нелегально и которые почитают преступные с польской точки зрения ОУП или УПА", – заявил Шпитма.

Он отметил, что для таких украинских мест памяти также есть возможность реализации. 

"Польская власть открыта для этого, мы это уже давно декларируем. Каждый украинский памятник или могилу можно легализовать после завершения соответствующей процедуры, например, в случае могил – после проверки, то есть подтверждения, что там действительно есть человеческие останки", - отметил заместитель председателя ИНП Польши.

Также он сообщил, что власти Украины могут беспрепятственно проводить эксгумацию в Польше, так, в частности, делает Германия.

Напомним бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Польша долго проявляла "ангельское терпение" к Украине. По его словам, проблемы начались еще тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и отозвала решение о разрешениях на эксгумацию.

Как известно, в Украине считают, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

Напомним, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".

Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.
Польша, Украина, памятник, памятники, эксгумация

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