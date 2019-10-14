В Польше на выборах с большим отрывом победила партия Качиньского – экзитпол

На парламентских выборах в Польше со значительным преимуществом над оппонентами победила действующая партия власти – "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Согласно обнародованным данным экзитпола, проведенным центром Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за PiS отдали свои голос 43,6% избирателей.
За ближайших преследователей – либеральную "Гражданскую коалицию" – проголосовали 27,4% поляков.
В парламент также попадают польские левые из Союза демократической коалиции (11,9%), которых не было в нынешнем составе.
По предварительным оценкам, явка на выборах в Польшесоставила 61,1%.
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