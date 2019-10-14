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В Польше на выборах с большим отрывом победила партия Качиньского – экзитпол

14 октября, 01:26

По предварительным оценкам, явка на выборах в Польше составила 61,1%

/ Фото: Getty Images

На парламентских выборах в Польше со значительным преимуществом над оппонентами победила действующая партия власти – "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.

Согласно обнародованным данным экзитпола, проведенным центром Ipsos для польских телеканалов TVN24, Polsat, TVP Info, за PiS отдали свои голос 43,6% избирателей.

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За ближайших преследователей – либеральную "Гражданскую коалицию" – проголосовали 27,4% поляков.

В парламент также попадают польские левые из Союза демократической коалиции (11,9%), которых не было в нынешнем составе.

Пятипроцентный избирательный барьер, предварительно, также преодолевают консервативная "Польская коалиция" – 9,6% и националистическая "Конфедерация" – 6,4%, которая также впервые попадает в парламент.

По предварительным оценкам, явка на выборах в Польшесоставила 61,1%.

Если официальные результаты выборов будут похожими на результаты экзитпола, то PiS снова получит однопартийное большинство в Сейме и самостоятельно сформирует правительство страны.

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Польша партия Качиньский экзит-пол парламентские выборы

Источник: Сегодня

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