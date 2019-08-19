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В Польше на заводе погиб украинец

19 августа, 21:45

В результате тяжелых травм 28-летний мужчина скончался в больнице

Фото: Gazeta Wroclawska

Фото: Gazeta Wroclawska

В Польше под Вроцлавом на одном из заводов LG в результате тяжелых травм погиб 28-летний украинец. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

По данной информации, компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для автомобилей. Авария произошла в субботу на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил серьезные травмы спины. Машина также раздавила ему грудь и повредила ключицу, а цепь на шее перерезала ему горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь.

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"По данному вопросу ведутся расследования. А пока рано говорить о деталях", – сообщил заместитель окружного инспектора труда города Вроцлав Анджей Погорски.

Напомним, недавно сообщалось. что правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружил лесник на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором  работал Василий.

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Напомним, недавно в сеть попало видео, где польский работодатель с кулаками "воспитывает" украинцев

Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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