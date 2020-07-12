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В Польше начался второй тур выборов президента

12 июля, 11:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Граждане выбирают среди двух кандидатов

В Польше стартовал второй тур президентских выборов, среди кандидатов – действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Об этом сообщает Рolskie Radio.

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Отмечается, что пункты голосования будут открыты до 21:00. Кроме того, из-за коронавируса были введены специальные правила во время голосования. В частности, нос и рот должны быть прикрыты маской, нужно пользоваться антисептиком и держать социальную дистанцию в два метра, стоя в очереди. Люди пожилого возраста, беременные и женщины с детьми младше трех лет и нетрудоспособные лица могут проголосовать без очереди.

"Согласно закону о проведении нынешних президентских выборов, крайний срок объявления результатов выборов – вторник, 14 июля, в 23:00. Председатель Национальной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил, что надеется, что результаты второго тура президентских выборов будут определены и объявлены в кратчайшие сроки, даже в понедельник", - указано в сообщении.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как коронавирус повлиял на президентские выборы в стране. На момент подачи кандидатами документов в стране уже было зафиксировано полтора-два десятка случаев заболевания COVID-19.

Также мы рассказывали, как результаты выборов повлияют на украинско-польские взаимоотношения и заробитчан.

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