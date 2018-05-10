В Польше неизвестные с битами напали на украинцев

Во время избиения у одного из пострадавших случился эпилептический приступ

В селе Глоскув недалеко от Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила бейсбольными битами одного из них. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Пострадавший попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком – во время нападения у него случился эпилептический приступ.

Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуви. Им от 45 до 52 лет. "Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", – рассказал их коллега с работы.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуви. В четверг, 3 мая, после выхода из местного магазина между ними и неизвестным произошла словесная перепалка.

"По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", – рассказал коллега пострадавших.

Когда мужчины шли домой, дорогу им преградили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились на них. Двоим удалось убежать.

Однако Николаю не повезло. Бандиты поймали его и жестоко избили. Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, многочисленными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина был нетрезв, поэтому в таком состоянии допросить его не смогли.

Полиция разыскивает нападавших, но пока не раскрывает подробности обстоятельств инцидента. До сих пор непонятно, произошло ли нападение на национальной почве.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.

Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.