В Польше новая вспышка кори: заболели украинцы

Сегодня, 16:41

Источником инфекции стал человек, который приехал из Украины с сыпью на коже, которую ошибочно приняли за аллергию

В Польше корью заболели украинцы. Фото: blizko
В Польше корью заболели украинцы. Фото: blizko

В Польше обнаружили новые случаи заболевания корью. На этот раз – в Поморском воеводстве. Как сообщается, в одной из компаний заболели четверо непривитых сотрудников. Все они – граждане Украины. Об обнаружении вспышки кори проинформировал Поморский государственный воеводский санитарный инспектор.

Сейчас устанавливают лиц, находившихся в непосредственном контакте с инфицированными. Кроме того, проводится вакцинация.

Вероятнее всего, источником инфекции стал человек, который приехал из Украины с сыпью на коже, которую ошибочно приняли за аллергию. Этот человек проживает с тремя другими больными.

Ранее сообщалось, что Министерство здоровья Польши готовит законопроект, который запретит въезд невакцинированным гражданам третьих стран. Как заявил глава польского ведомства Лукаш Шумовский, главной причиной разработки документа стала вспышка кори в Польше. 

Напомним, в Польше начались вспышки кори после многолетнего отсутствия болезни.

Ранее мы сообщали о выводах Минздрава относительно того, откуда в Украину пришла вспышка кори.

Также мы описали главные факты, которые необходимо знать о кори: болезнь начинается как обычное ОРВИ – повышается температура, начинается насморк и слабость.
Польша, украинцы, корь
Источник:

Польское радио

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