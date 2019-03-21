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В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны

Сегодня, 04:49

Глава канцелярии президента Польши заявил, что Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике

Фото: Getty Images
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2fb/2c3/5c92fb2c347d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2fb/2c3/5c92fb2c347d9.jpg Евросоюз Глава канцелярии президента Польши заявил, что Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике

Варшава объяснила отказ позвать российскую делегацию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает PAP.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский пояснил, что Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939 года. По его словам, нарушение международного права было характерно для агрессоров в 1939 году и поныне остается проблемой.

Ранее в администрации польского лидера заявили, что будут отмечать годовщину агрессии против Польши вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время на пользу мира в мире согласно принципам международного права и уважения суверенитета государств. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства".

Ранее сообщалось, что канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

В Министерстве иностранных дел России выступили с критикой намерения Варшавы провести мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия российских представителей.

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Тег Россия, Польша, мероприятия, мид рф, вторая мировая война

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