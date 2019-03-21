В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны
Глава канцелярии президента Польши заявил, что Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике
Варшава объяснила отказ позвать российскую делегацию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает PAP.
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский пояснил, что Варшава считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939 года. По его словам, нарушение международного права было характерно для агрессоров в 1939 году и поныне остается проблемой.
Ранее в администрации польского лидера заявили, что будут отмечать годовщину агрессии против Польши вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время на пользу мира в мире согласно принципам международного права и уважения суверенитета государств. К ним относятся страны НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства".
Ранее сообщалось, что канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.
В Министерстве иностранных дел России выступили с критикой намерения Варшавы провести мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия российских представителей.
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