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В Польше осудили пятерых мужчин за драку с украинскими учениками

31 января, 04:31

Инцидент произошел еще в декабре 2018 года

/ Фото: Flickr

В окружном суде города Ополе в Польше, где двоим украинцам грозит огромный срок, осудили пятерых мужчин, которые устроили драку с учениками из Украины. Об этом сообщает Polske Radio.

Инцидент произошел еще в декабре 2018 года. Украинцы заявляют, что тогда на них неожиданно напали местные поляки. Приезжие считают, что драка могла произойти из-за их национальности. Но поляки обвиняют в инциденте украинцев, называя их "агрессивными иностранцами".

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Решением суда, пятерых граждан Польши приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 10 месяцев.

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Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

Также сообщалось, что в Польше полиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красне 26 декабря.

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