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В Польше осудили украинку, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорник

11 декабря, 23:19

Она самостоятельно родила ребенка и перерезала ножницами пуповину

/ Фото: Pixabay

Суд в Люблине приговорил 37-летнюю гражданку Украины к восьми годам лишения свободы. Женщина родила девочку в туалете и выбросила младенца в пластиковый контейнер для мусора.

Об этом информирует "Польское радио".

Украинка приехала в Польшу в июне 2018 на заработки в связи с затруднительной материальной ситуации. Когда она приехала в Польшу, то была уже на восьмом месяце беременности, но скрывала свое состояние.

В момент родов она закрылась в неработающем туалете. Там она самостоятельно родила ребенка, перерезала ножницами пуповину, а младенец выбросила в мусорник.

Ее сестра и другие работницы нашли украинку со следами крови на одежде, а также обнаружили в помойке новорожденного ребенка. Женщины вызвали "скорую". Девочку удалось спасти. Сейчас она находится в приемной семье.

Украинка во время судебного процесса выразила сожаление и раскаялась, хотя официально не призналась в совершении преступления. Суд вынес ей приговор — восемь лет лишения свободы.

Напомним, недавно в резонансном деле горе-матери Владиславы Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих детей, объявлен приговор. Так, согласно решению Голосеевского районного суда, женщина приговорена к восьми годам лишения свободы.

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Польша суд ребенок младенец мусорник

Источник: Польское радио

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