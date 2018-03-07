В Польше открыли горячую линию для украинских мигрантов

Целью организации будет консультировать и принимать жалобы на недобросовестных работодателей.

В Польше открыли "горячую линию" для украинских трудовых мигрантов. Это стало инициативой местной инспекции труда.

Номер телефона – на сайте организации. Звонки будут принимать по несколько часов в день, с понедельника до среды.

Украиноязычные операторы будут консультировать по вопросам вакансий, а также принимать жалобы на недобросовестных работодателей.

По данным инспекции, сейчас в стране работают более 2 миллионов иностранцев. Из них почти половина – нелегально.

В прошлом месяце Польшу и Украину потрясла история женщины из Киева. Работодатель покинул ее после инсульта прямо на автобусной остановке.

Напомним, также в августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.

Также 20 октября, неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра "Виво" в Сталовой Воле, в Польше.

Кроме этого в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.