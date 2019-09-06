В Польше открыли памятник украинским защитникам во Второй мировой

В Лодзе уважили память львовских летчиков, которые обороняли город от нацистов

Фото: скриншот

В центре Польше почтили память львовян, которые героически защищали город Лодзь от нацистских агрессоров во время Второй мировой войны.

Так, 5 сентября в Лодзе, где в прошлом году погиб украинский заробитчанин, открыли памятник Львовским пилотам, которые в сентябре 1939 года защищали небо над этим городом.

На церемонии открытия мэр города Анна Здановская отметила, что памятник символизирует то, что после окончания войны героическую борьбу львовских пилотов не забыли.

Реклама

Член горсовета Лодзя Матеуш Валясек напомнил о том, что львовские пилоты стали значительной поддержкой для армии "Лодзь", у которой не было своей авиации.

"161-я и 162-я эскадра защищали город Лодзь с 1 сентября (1 сентября 1939 года – день немецкого вторжения в Польшу –ред.). 5 сентября они сбили восемь немецких самолетов", – сказал польский депутат.

В Лодзе уже не впервые чтят память львовских пилотов – в 2012 году в их честь назвали один из круговых перекрестков в городе.

Напомним, ранее неделю назад состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу, где он встретился со своим местным коллегой Анджеем Дудой. Чем закончились переговоры, вы можете узнать на нашем сайте.

Мы также писали, что ранее в этом году в Варшаве открыли мемориальную доску на доме бывшего отеля "Польский", где в 1919-1920 годах располагалась военная миссия УНР.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама