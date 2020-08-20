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В Польше отреагировали на войска Беларуси у своей границы

20 августа, 11:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусские военные переброшены к границам стран НАТО

Недавно в Беларуси уже перебрасывали десантников к западной границе из-за якобы угрозы со стороны НАТО. Польша пристально следит за ситуацией вблизи своей границы и постоянно на контакте с союзниками по Альянсу.

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Об этом сказал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич, передает "Европейская правда".

По его словам, Минобороны Польши отслеживает передвижение белорусских военных. В то же время он отмечает, что "ничего экстраординарного для волнения" не происходит, но на всякий случай военные начеку.

"Мы наблюдаем за ситуацией в Беларуси, находимся в контакте с союзниками. Мы все время занимаем оборонительную позицию, сохраняем бдительность, наблюдаем за тем, что происходит за пределами нашей восточной границы. Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами по Североатлантическому альянсу", – сказал Скуркевич, комментируя маневры белорусских войск вблизи границы с Польшей и Литвой.

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Лукашенко "услышал", как НАТО барабанит гусеницами на границе с Беларусью

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что развернул и привел в боевую готовность войска на границе. Он уверен, что на сегодняшний день есть угроза не только внутри страны, но и за ее пределами.

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Недавно Лукашенко уже называл НАТО угрозой. Он отмечал, что вблизи западной границы Беларуси идет наращивание военной мощи. В Альянсе ответили на заявления Лукашенко и объяснили, что там делают войска.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Польша граница Беларусь войска
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