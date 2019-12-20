В Польше перехватили уникальный артефакт из Украины: фото

Польские налоговики, которые ранее предотвратили контрабанду пушки из Украины, помешали попасть в Евросоюз куда более экзотической посылке – бронзовому мечу, возраст которого может исчисляться тысячелетиями.

Как сообщили в пресс-службе Краевой налоговой администрации Польши, археологическая реликвия ехала из Киева бандеролью под видом элементов отделки интерьера накладной стоимостью в 50 гривен.

Посылка была отправлена в Чехию, но промежуточным пунктом был город Дембица, где сотрудники Краевой налоговой администрации засекли в ней необычные предметы: ими оказались восемь фрагментов 50-сантиметрового меча в защитной упаковке.

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Эксперты Управления охраны древностей считают, что находка происходит из бронзового века (2300-700 гг. до н.э.). Точную стоимость меча поможет установить детальная экспертиза в польском Национальном институте наследия.

Расследование передали Подкарпатскому таможенно-налоговому управлению в Перемышле.

Стоит отметить, что при ввозе в страны Европейского союза предметов, являющихся историческими объектами, их необходимо декларировать в таможенном отделении.

Напомним, на прошлой неделе польские пограничники задержали двух украинцев, которые пытались ввезти на территорию страны 103 кг янтаря - это стало рекордом для контрабанды "солнечного камня".

А в октябре на границе с Польшей задержали рейсовый автобус буквально нашпигованный контрабандой – в нем обнаружили 2000 килограммов мясной и молочной продукции, а также 120 литров различных напитков.

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