В Польше перевернулся грузовик с шоколадом и заблокировал трассу: опубликовано видео

Фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, опрокинулась на трассе между Варшавой и Познанью в Польше. Содержимое цистерны разлилось и заблокировало движение в обе стороны.

Водитель фуры получил травмы, он находится в больнице.

На место происшествия вызвали спасателей. По их словам, очистить дорогу от шоколада непросто, поскольку он быстро затвердевает. Единственный возможный способ — поливать трассу теплой водой.

Видео: twitter.com/MotoRadioPoznan

Напомним, недавно в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с паломниками. По словам свидетелей, пожар возник в багажном отсеке позади водителя и быстро распространился по всему автобусу. В результате транспорт полностью сгорел вместе с багажом и документами пассажиров.

Кроме того, в Польше перевернулся автобус с россиянами. После столкновения с легковушкой пострадали как минимум 11 человек, двоих госпитализировали. Пассажиры автобуса возвращались из Праги. После прибытия другого автобуса они продолжили путешествие в Россию.