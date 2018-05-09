В Польше перевернулся грузовик с шоколадом и заблокировал трассу: опубликовано видео

Сегодня, 17:43

Спасатели рассказали о сложностях с очисткой дорожного полотна

Фото: twitter.com/MotoRadioPoznan
Фото: twitter.com/MotoRadioPoznan

Фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, опрокинулась на трассе между Варшавой и Познанью в Польше. Содержимое цистерны разлилось и заблокировало движение в обе стороны.

Водитель фуры получил травмы, он находится в больнице.

На место происшествия вызвали спасателей. По их словам, очистить дорогу от шоколада непросто, поскольку он быстро затвердевает. Единственный возможный способ — поливать трассу теплой водой.

Видео: twitter.com/MotoRadioPoznan

Напомним, недавно в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с паломникамиПо словам свидетелей, пожар возник в багажном отсеке позади водителя и быстро распространился по всему автобусу. В результате транспорт полностью сгорел вместе с багажом и документами пассажиров.

Кроме того, в Польше перевернулся автобус с россиянами. После столкновения с легковушкой пострадали как минимум 11 человек, двоих госпитализировали. Пассажиры автобуса возвращались из Праги. После прибытия другого автобуса они продолжили путешествие в Россию.
Польша, шоколад, грузовик, фура

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