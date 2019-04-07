В Польше поезд снес скорую помощь на переезде, есть жертвы

Поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи

В Польше поезд снес скорую помощь на переезде, есть жертвы 2019-04-07T05:03:00+03:00 Евросоюз Поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи

В Польше неподалеку от города Пущиково поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, которая выехала на переезд. Вследствие аварии на месте погиб 30-летний врач и 42-летний фельдшер.

Как сообщает польское издание Glos Wielkopolski, водитель выехал на переезд и пытался переехать его, несмотря на то, что один шлагбаум уже был закрыт.

Машина оказалась в ловушке, и водитель начал разворачиваться на железнодорожных рельсах, чтобы успеть отъехать с опасного места. Но не успел. Поезд на полной скорости протаранил автомобиль. Фельдшер и врач погибли мгновенно. Водитель "скорой" выжил, но он в коме и врачи пытаются спасти его жизнь.

Польские правоохранители выясняют, почему люди не выскочили из автомобиля, когда увидели, что на них мчится поезд, и почему водитель не сбил шлагбаум, чтобы спастись.

Известно, что "скорая" спешила к тяжелобольному пациенту, который был на грани жизни и смерти. Его планировали доставить из лечебного учреждения в Пущиково в одну из больниц Познани.

В поезде, который протаранил "скорую", никто не пострадал. Однако, на этом железнодорожном участке на несколько часов было перекрыто движение.

Ранее в Запорожье водитель маршрутки №54 проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, рискнув жизнями пассажиров.

Стоит напомнить, что ранее в Сумской области произошло столкновения маршрутного автобуса и поезда. Тогда погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. За рулем находился 28-летний водитель, который проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути.

Ранее в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. Как выяснили полицейские, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились пять пассажиров, не обращая внимания на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

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