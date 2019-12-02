В Польше поезд врезался в машину с украинцами: двое пострадавших

В Польше, где ранее в этом году поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, случилась новая железнодорожная авария. В результате произошедшего пострадали два гражданина Украины.

Инцидент случился днем 1 декабря между станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее в Силезском воеводстве, где ехавший из Перемышля в Щецин поезд "Интерсити" столкнулся со съезжавшим с переезда фургон Renault Master, в котором находились двое украинских мужчин.

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Потерпевших госпитализировали в больницу города Ченстохов, угрозы их жизни нет. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

В связи со случившимся движение на участке железной дороги временно приостановили – пассажиров доставили до пункта назначения на автобусах.

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Госпитализированные украинцы работают на одном из предприятий в Клобуцком повяте. Результаты анализов показали наличие в их крови алкоголя.

Напомним, в июне на западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли три и пострадал один гражданин Украины. Все погибшие и пострадавший являются жителями одной деревни в Ровенской области.

Также сообщалось о крупной аварии, в которую попали семеро граждан Украины в Опольском воеводстве – их микроавтобус съехал с дороги, врезался в остановку и перевернулся. В результате двоих украинцев госпитализировали в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы.

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