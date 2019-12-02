Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,33

В Польше поезд врезался в машину с украинцами: двое пострадавших

2 декабря, 15:15

Полиция утверждает, что потерпевшие находились в нетрезвом виде

В Польше, где ранее в этом году поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи, случилась новая железнодорожная авария. В результате произошедшего пострадали два гражданина Украины.

Инцидент случился днем 1 декабря между станциями Гербы Новое и Панки в селе Кулее в Силезском воеводстве, где ехавший из Перемышля в Щецин поезд "Интерсити" столкнулся со съезжавшим с переезда фургон Renault Master, в котором находились двое украинских мужчин.

Реклама

Потерпевших госпитализировали в больницу города Ченстохов, угрозы их жизни нет. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

В связи со случившимся движение на участке железной дороги временно приостановили – пассажиров доставили до пункта назначения на автобусах.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

Госпитализированные украинцы работают на одном из предприятий в Клобуцком повяте. Результаты анализов показали наличие в их крови алкоголя.

Напомним, в июне на западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли три и пострадал один гражданин Украины. Все погибшие и пострадавший являются жителями одной деревни в Ровенской области.

Также сообщалось о крупной аварии, в которую попали семеро граждан Украины в Опольском воеводстве – их микроавтобус съехал с дороги, врезался в остановку и перевернулся. В результате двоих украинцев госпитализировали в тяжелом состоянии, еще один получил легкие травмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП Польша железная дорога микроавтобус украинцы в Польше

Источник: Польское радио

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)
Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)Евросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в ПарижеПолитика
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в Россию
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в РоссиюЕвросоюз
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...