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В Польше пограничники перехватили украинцев с контрабандой наличных на пять миллионов гривен

26 ноября, 14:12

Двое граждан Украины пытались вывезти из Польши крупные суммы наличных

Фото: yavp.pl

Фото: yavp.pl / Фото: скриншот

Польские таможенники остановили украинцев, которые контрабандно перевозили наличные – почти 800 тысяч злотых (около 50 миллионов гривен).

Так, на пешеходном переходе в Медике задержали мужчину, у которого при себе было 36 тысяч фунтов стерлингов, 30 тысяч шведских крон и 300 тысяч злотых, сообщает tvp.info.

При этом мужчина задекларировал деньги, однако попытался обмануть таможенников, указав в документе, что перевозит только 200 тысяч злотых. Когда всю наличность пересчитали, оказалось, что сумма значительно большая – около 490 тысяч злотых (более трех миллионов гривен). Украинца наказали штрафом, изъяв у него в качестве оплаты 20 тысяч злотых.

Кроме того, в пункте пропуска "Будомежи" задержали другого гражданина Украины, который пытался тайком провезти через границу почти 67,5 тысячи евро наличными. Деньги мужчина не декларировал и спрятал в багаже.

45-летнего нарушителя наказали штрафом – у него изъяли в качестве оплаты 10 тысяч злотых (61,6 тысячи гривен).

Польские таможенники напомнили о том, что без письменной декларации через границу позволено перевозить не более 10 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. По предварительной информации, предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Также отдел по вопросам противодействия и обнаружения коррупции Львовской таможни ГФС зафиксировал незаконную деятельность двух таможенников, которая повлекла многомиллионный ущерб государству.

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