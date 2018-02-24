В Польше полиция стреляла в украинцев и грузин: появились фото задержанных

Вчера, 21:54

На опубликованных фото лица задержанных скрыты


фото dzienniklodzki.pl

фото dzienniklodzki.pl

фото dzienniklodzki.pl

 


Польские СМИ опубликовали фото граждан Украины и Грузии, задержаных после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

Соответствующие фото опубликовало издание Dziennik Lodzki.

На опубликованных фото лица задержанных скрыты. Один из задержанных сфотографирован в нижнем белье. У мужчины перебинтована нога и заметна царапина.

В полиции Польши не уточнили, сколько украинцев среди задержанных после конфликта с полицией.

Напомним, в ночь на 23 февраля в Польше полиция открыла огонь по украинцам и грузинам, которые распивали алкоголь и агрессивно вели себя. В результате инцидента три человека попали в больницу, 13 человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Польше двух украинцев избили за их национальность.

Напомним, это уже не первый подобный случай. В августе в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
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