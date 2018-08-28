В Польше поляку грозит до трех лет за нападение на украинцев

37-летний мужчина публично и без причины оскорбил, а после напал на украинцев

До трех лет заключения грозит 37-летнему гражданину Польши с за нападение на граждан Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Уездной комендатуры полиции в Жарах Анета Берестецкая.

Преступление случилось несколько дней назад в одном из заведений общественного питания в городе Ленкница на западе Польши. Полиции было сообщено об избиении.

"Как выяснили правоохранители, 37-летний мужчина публично и без причины нецензурной лексикой оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности. Кроме того, он нарушил телесную неприкосновенность одного из них, ударив его по голове, нанося пинки и дергая за одежду. Нападающий также угрожал лишением жизни", - сказала Берестецкая.

В дополнение, подозреваемый повредил бытовую технику в заведении общественного питания, приведя к убыткам на сумму более 6 тыс. злотых. Во время инцидента задержанный был пьян.

После задержания мужчине предъявили обвинение. Однако он был освобожден после внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Польше неизвестные с мачете напали на украинскую пару.

По данным МИД Украины, в Польше живут и работают более 1 млн граждан Украины, а около 200 тыс. украинцев получили "карту поляка".