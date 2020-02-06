В Польше попытались зарезать украинца: подробности

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее в пьяной драке погиб украинец, задержали 45-летнего гражданина нашей страны по обвинению в покушении на жизнь другого украинца.

Как сообщает пресс-служба польской полиции, инцидент произошел 1 февраля в одном из отелей города Сулехув в Любушском воеводстве.

Как утверждают свидетели, когда украинцы распивали алкоголь, между ними началась ссора, которая перешла в рукопашную. Другие жители отеля их разняли, но зломумышленник схватил нож и дважды ударил потерпевшего в грудь, после чего попытался сбежать через окно, но был задержан.

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Анализы показали в его крови 1,5 промилле алкоголя. После вытрезвления его допросили и предъявили обвинение в покушении на убийство, за что польское законодательство предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Пострадавшего госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Напомним, в декабре в Люблинском воеводстве на востоке Польши обнаружили тела двух заробитчан с многочисленными ножевыми ранениями. В убийстве сознался 36-летний украинец, который работал с ними на ферме. Ему тоже грозит пожизненное.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, в этой стране работают более 900 тыс. украинских граждан.

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