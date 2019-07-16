В Польше появилась необычная реклама водопроводной воды

На польских улицах наливают газированную воду прямо из общественных колонок

На улицах польских городов появились тележки с газированной водой, похожие на те, которые использовали в советское время.

Тележки можно встретить в Катовице, Познани, Ченстохове и Белостоке. Наливают из них обычную водопроводную воду, но с пузырьками. Установку подключают к любой водопроводной колонке. И бесплатно угощают горожан газированным напитком. На выбор – сиропы. К примеру, малиновый.

"Мы используем смеситель, совмещаем воду с газом. И на выходе имеем "шипучку"", – рассказывает инженер Адам Грабовский.

У тележек - и дети, и взрослые. Но больше всего любителей "шипучки" среди пожилых людей.

"Этот господин объяснил мне, что в Катовице вода такая чистая, что ее можно пить из-под крана. Это меня порадовало", – говорит пенсионерка Малгожата Кубка.

Недавно польские коммунальщики обновили все трубы в системе. Поэтому в качестве воды уверены. И таким образом ее рекламируют.

"Мы надеемся, что люди попробуют и поймут, что вода вкусная. И будут пить ее дома", – говорит спикер коммунальной службы Катовице Агнешка Яшканец.

По стандартам ЕС, воду из-под крана можно пить в 30 странах. В списке, в том числе, и Польша. Однако прибегать к таким экспериментам в Украине, России и Беларуси пока не советуют.

Напомним, что киевские власти решили отойти от методики очистки воды хлором, в связи с этим "Киевводоканал" провел успешные тестирования по новой методике.

Также ранее "Сегодня" объяснили, почему воду, которая льется из крана в каждом доме, нельзя считать кристально чистой.

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